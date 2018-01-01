Путин о докладе следователей по МН17: "О каком самолете идет речь?"

Российский лидер заявил, что признает результаты расследования лишь при участии в нем представителей РФ.

Путин не сразу вспомнил сбитый малазийский боинг, который унес жизни почти 300 человек Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном спросил "о каком самолете идет речь" на вопрос журналиста о результатах расследования МН17

"Извините, пожалуйста, о каком решении идет речь, я так и не понял, что за решение, о каком самолете идет речь?", - цитирует слова Путина УНИАН.

Присутствующие уточнили российскому лидеру детали крушения малазийского боинга МН17 над Донбассом.

"Мы сегодня целый день работали, поэтому я с деталями не знаком решения комиссии, но могу вам сказать сразу, даже не знакомясь с тем, что там есть. Наше отношение к делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет", - заявил он.

Путин добавил, что позже намерен ознакомиться с выводом комиссии и сформулировать отношение России к результатам расследования.

Напомним, Международная следственная группа по MH17 по делу самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии" сняла отпечатки пальцев с ракеты "Бука", которая сбила самолет. Глава голландского центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Уилберт Паулсен заявил, что эти отпечатки принадлежат военнослужащим из Российской Федерации.

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