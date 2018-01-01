Путин о Пескове: Мой пресс-секретарь иногда несет пургу

Президент России уверяет, что не в состоянии полностью контролировать своих подчиненных.

Путин заявил, что подчиненные делают официальные заявления без его ведома фото: EPA/UPG

Слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова хоть и принято считать официальной позицией Кремля, однако они не всегда понятны даже главе государства Владимиру Путину.

Об этом российский лидер заявил в ходе интервью американскому каналу NBC, отвечая на вопрос о вмешательстве хакеров из РФ в выборы президента США.

Американская журналистка Мегин Келли попросила Путина прокомментировать слова спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских, которые мировое сообщество расценило, как анонс вмешательства в американские выборы.

"Какой‑то человек сказал о своём отношении к нашим контактам и работе в определённой сфере с нашими зарубежными партнёрами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду", - ответил Путин.

По словам российского лидера, у него в администрации такое количество сотрудников, что он не в состоянии проконтролировать слова каждого. Не исключением, заявляет Путин, является и его пресс-секретарь.

"Неужели Вы думаете, что я контролирую всё?.. У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - заявил Путин.

Напомним, ранее Песков назвал чушью показания экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу госизмены Виктора Януковича.