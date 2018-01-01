Путин о применении химического оружия в Сирии: Скучно, девочки!

Президент России уверяет, что доказательств недостаточно.

Путин заявил, что о массовых жертвах в результате химической атаки говорить "скучно" Reuters

Президент России Владимир Путин иронично решил ответить на вопрос американской журналистки Мегин Келли о том, скучны ли ему погибшие от отравления зарином сирийские дети.

Беседа состоялась в рамках интервью американскому каналу NBC, где российскому лидеру пришлось отвечать на вопрос о химической атаке в Сирии.

По словам Путина, правительство Сирии не применяло запрещенное оружие химического поражения в Сирии, а сделали это противники Башара Асада.

"Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Во-вторых, мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. А в-третьих, это всё попытки, которые неоднократно в недалёком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это всё хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки", - заявил он.

Президент России утверждает, что ООН по данному трагическому инциденту провела необъективное расследование. Он добавил, что убитые там, возможно, и были, но "мертвые тела случаются на войне".

Напомним, в рамках этого интервью Путин обвинил своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова в том, что он "иногда несет пургу".