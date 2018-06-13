Путин обновил свою администрацию: почему это плохо для Украины

Этих решений политическая элита ожидала со дня инаугурации президента РФ.

Reuters

13 июня Кремль обнародовал серию указов российского лидера Владимира Путина о кадровых перестановках в администрации президента РФ

Этих решений политическая элита ожидала еще с 7 мая – дня инаугурации Путина.

Примечательно, что Владислава Суркова оставили помощником президента, хотя ранее и шли разговоры, что его сменят на Михаила Бабича. Напомним, в Кремле Сурков отвечает за сотрудничество с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также "кураторство Украины".

И то, что Сурков остался при должности – эксперты считают плохим знаком для Украины: значит, Россия не готова в ближайшем времени принимать какие-либо меры по урегулированию вопроса с оккупированным Донбассом.

То, что Сурков – который в том числе занимается непризнанными республиками "ДНР" и "ЛНР" – остается в администрации, говорит о "заморозке" нынешней ситуации в Украине еще на неопределенное время, пишет "Знак". Если бы были приняты принципиально новые решения, то на этой должности появилась бы иная фигура.

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Ранее Волкер назвал Суркова "умным и профессиональным" партнером по решению конфликта на Донбассе. Американский дипломат позитивно оценил сотрудничество с российским представителем относительно военного конфликта в Украине.

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