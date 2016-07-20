Путин — "отец нации". Российский журналист назвал имя преемника президента РФ

Для самого же Путина вводится специальный пост — вроде "отца нации".

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Reuters

Российский журналист и телеведущий Евгений Киселев заявил, что нынешний министр обороныявляется вероятным кандидатом на пост президента России вместо

Такое мнение он высказал в интервью "Собеседнику".

По его словам, сейчас в России выдвигаются две главные версии развития событий в 2018 году.

"Первая — преемник, и сейчас в этом качестве чаще всего называют Шойгу (раньше намекали на Кудрина, но, по-моему, без оснований). Осенью меняют главу правительства, Шойгу или иной преемник становится премьером и в восемнадцатом побеждает", — рассказал Киселев.

"Второй вариант: Путин идет на выборы, выигрывает их, а потом мягко передает власть, бремя которой ему уже надоело, оговаривая для себя неуязвимую позицию; то есть происходит все то же самое, но не до 2018-го, а после", — заявил журналист.

Для самого же Путина вводится специальный пост — вроде "отца нации".

При этом Киселев отметил, что ни одна версия пока не имеет отношения к действительности, так как "решение в России принимает один человек", причем — в последний момент.

Отвечая на вопрос журналиста, возможен ли уход Путина, он сказал: формально — да, но с сохранением всей власти.

"Путин любит такие ходы и в 2008-м поступил именно так. Ни в какие революционные сценарии я не верю, хотя Россия известна непредсказуемостью и в этом смысле. Ни в какую перестройку сверху – тоже: опыт Горбачева всех научил. В сценарий территориального распада – тем более. И не думаю, что Путин всерьез стремится к масштабному военному конфликту как к главному средству самосохранения. Мне кажется, никаких серьезных событий нельзя ожидать раньше второй половины двадцатых. Это будет время без новостей", — подчеркнул Киселев.

Он также признал, что сложно делать какие-то прогнозы ситуации в России.

"Отличительная черта российской политики путинских времен — принципиальная непрозрачность. Кремль — абсолютный черный ящик. Я даже думаю, там нарочно любят опровергать рациональные построения", — подытожил Киселев.

Напомним, глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Путин готовит оригинальный ход и возможно, не будет участвовать в выборах.