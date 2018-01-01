Путин поделился планами о возможном участии в выборах президента России в 2030 году

Президент России заявил, что пока не намерен осуществлять конституционную реформу.

Владимир Путин считает смешным вопрос о возможном участии в выборах в 2030 году Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Избранный на очередной срок президент России Владимир Путин вопрос об участии в выборах в 2030 году назвал смешным.

О своих ближайших планах он рассказал журналистам в своем избирательном штабе, сообщает УНИАН.

"Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что - до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", - сказал глава государства.

По словам Путина, он еще не готов сказать о переменах, которые произойдут в правительстве, и кто будет председателем. Он отметил, что все изменения будут обнародованы после инаугурации.

Российский лидер заявил, что конституционные реформы осуществлять пока не намерен.

"Пока я никаких реформ не планирую конституционных", - сказал Путин

Напомним, на момент выборов президента России в 2030 году Путину будет 77 лет.

По данным ЦИК, на момент написания новости обработано 95% протоколов. Среди них 76,56% голосов были отданы за Путина.