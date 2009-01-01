Путин похвастался достижениями в Сирии: военные РФ освободили 90% территории Сирии

Путин доволен российскими военными, которым "удалось переломить ситуацию в Сирии".

Российские военные в Сирии.

Президент России Владимир Путин похвастался, что благодаря российской армии от террористов "Исламского государства" освобождено более 90% территории Сирии.

Об этом он заявил на встрече в Кремле с высшими офицерами ВС РФ, пишет ТАСС.

При этом участие России в войне в Сирии глава Кремля назвал "антитеррористической операцией".

"Хотел бы вновь поблагодарить наших военнослужащих, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии", — сказал он.

По его словам, именно российской армии якобы удалось в корне переломить ситуацию в Сирии.

"От террористов уже свободно более 90% сирийской территории. Боевые действия против террористов — а это, подчеркну, не какие-то слабо организованные банды, а хорошо оснащенные, обученные, щедро профинансированные и мотивированные группировки, — продемонстрировали качественно возросшие возможности российских Военно-космических сил, нашей армии и флота. Необходимо и дальше укреплять этот потенциал, внедрять новые перспективные системы вооружения, повышать эффективность боевой учебы", — отметил Путин.

Напомним, Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН относительно расследования использования химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун.