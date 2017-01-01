Путин повторяет все ошибки СССР — российский политолог

РФ страшен внутренний конфликт, полагает Орешкин.

В России Владимир Путин пытается как-то сдерживать военных стратегов, утверждает эксперт Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что президент РФ Владимир Путин повторяет все ошибки СССР, которые только можно повторить, но в смягченной форме.

Россия очень много тратит на войну, силовиков и различные оборонные программы, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"Прежде всего, отмечу, что Россия еще не убрала свои войска из Сирии. Если бы она их действительно вывела, то через две недели Асада (сирийский президент Башар Асад — Ред.) там бы уже не было, потому что у него очень слабая армия, и без поддержки Воздушно-космический войск РФ он бы долго не продержался", — отметил собеседник.

По его словам, "поэтому в Сирии остались две российские базы, и Путин об этом говорил". "Выводом войск" это трудно назвать. Оборонный бюджет в самом деле большой, небывало большой", — добавил аналитик.

"Сейчас очень много расходов идет на войну, силовиков и различные оборонные программы. При этом Путин понимает, что в отличие от советских времен, ему сейчас нужно много тратить и на социальные программы", — сказал Орешкин.

Политолог подчеркнул, что "у Путина огромное количество ядерных лодок, ракет и прочего, но он спокойно продолжает вкладывать деньги в дальнейшее укрепление стратегического блока, понимая, что даже тень угрозы от такого рода средств является существенным и важным международным козырем".

"В оборонном бюджете РФ по-прежнему остается большая статья расходов на дорогостоящее присутствие России в Сирии. Хотя вроде надеются, что военные действия будут сворачиваться. Но это не факт. Также, я думаю, Путин будет пытаться усиливать военное присутствие в других зонах, в том числе, может быть, на Кубе. То есть он повторяет все ошибки Советского Союза, которые только можно повторить, но в смягченной форме", — полагает эксперт.

"Он не позволяет целиком играть первую скрипку военным стратегам, точнее — пытается их как-то сдерживать. Но, судя по тому, что сделали с Плотницким (Игорь Плотницкий, был главарем самопровозглашенной "ЛНР", подал в отставку — Ред.), ему это не очень удается. В этом и есть основная угроза для России, потому что внутренний конфликт между разными элитными группами в борьбе за ресурсы как раз и может кончиться войной", — считает он.

"То есть России страшна не внешняя война. Гораздо более опасен (для соседей, кстати, тоже) внутренний конфликт, в том числе с использованием силовых ресурсов между элитными группировками. А военный бюджет будет оставаться большим в России, непропорционально большим. Но — а как по-другому? Иначе быть не может при продолжении советской линии", — заявил аналитик.

Ранее Дмитрий Орешкин говорил, что в ближайшее время распад России маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен. Ознакомиться с другими его мнениями можно здесь.