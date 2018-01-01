Путин предложил Мюллеру допросить подозреваемых во вмешательстве в выборы США россиян

Естественно, США тоже должны дать России допросить некоторых американских граждан, заявил Путин.

Путин предложил помощь в расследовании российского же вмешательства в выборы

Российские правоохранители могут провести допрос подозреваемых во вмешательстве в выборы в США сотрудников Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ, если специальный прокурор Мюллер направит соответствующий запрос, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, передает 112 Украина

Российский президент напомнил о договоре по помощи в уголовных делах 1999 года, который заключен между США и Россией, и все еще действует.

"Он (Мюллер - ред.) может в рамках этого договора направить нам официальный запрос с целью провести допросы тех людей, которых он считает виновными в совершении каких-то правонарушений. Сотрудники нашей прокуратуры и следственных органов эти допросы могут провести и направить соответствующие материалы в Соединенные Штаты. Более того, мы можем сделать и еще один шаг навстречу: мы можем допустить официальных представителей США, в том числе из этой комиссии господина Мюллера, присутствовать на этих допросах", – заявил Путин.

При этом, добавил он, российская сторона "будет ставить вопрос о том, чтобы эти действия были взаимными".

"Мы тогда будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех официальных лиц, в том числе представителей спецслужб США, которых мы подозреваем в совершении противоправных действий на территории РФ, в присутствии наших следователей", – подчеркнул российский президент.

В качестве примера Путин привел дело против главы фонда Hermitage Capital, британского финансиста Уильяма Браудера, которого в России обвиняют в неуплате налогов.

Со своей стороны, представитель офиса спецпрокурора Мюллера Питер Карр сообщил, что команда получила обращение Путина и благодарна за него, но пока что отказывается его комментировать.

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Подробнее о ходе и результатах первых полноформатных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина читайте в теме "Главреда" "Встреча Трампа и Путина в Хельсинки: что известно, о чем договорились".

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