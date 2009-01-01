Путин привел российские войска в высшую степень боевой готовности

В России началась внезапная проверка воздушно-космических сил.

Российский президент Владимир Путин срочно привел свои воздушно-космические силы в высшую степень боевой готовности.

Об этом объявил министр обороны страны Сергей Шойгу, пишет УНИАН.

"Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка воздушно-космических сил", — сказал Шойгу.

"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", — добавил Шойгу.

Он приказал в ходе всех мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

Ранее Шойгу отмечал, что 8 февраля, Россия начала внезапную проверку боеготовности в войсках Южного военного округа, который находится на восточной границе Украине в районе Донбасса и отдельных соединениях Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации.

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