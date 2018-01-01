Путин признался, что больше всего не любит на телевидении, видео

Путин рассказал, что не любит гримироваться перед эфирами.

Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему больше всего не нравится на телевидении.

Российский лидер признался, что не любит гримироваться перед эфирами, пишет РИА Новости..



"Что касается камер, работы с камерой — для меня всегда было, не могу сказать, отвратительно, это перебор. Неприятно было знаете что-то, что для вас является естественным — всякий макияж и так далее", — сказал Путин в эфире прокремлевского Первого канала.

В свою очередь, ведущие сказали, что журналисты также не очень любят гримироваться.

Путин рассказал, что ему больше всего не нравится на ТВ pic.twitter.com/GYUrXillLa — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 января 2018 г.

Ранее украинский хирург Павел Денищук заявил, что Путин делал пластические операции, оперативное вмешательство особенно заметно в области верхних и нижних век.