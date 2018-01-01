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Путин признался, что его конечная цель "неоригинальна"

Сегодня, 17:56

Президент РФ рассказал, чем займется российская власть в ближайшей перспективе.

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Путин назвал конечную цель власти. Reuters
Новоизбранный президент России Владимир Путин назвал конечную цель российской власти.

"Это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей", — цитирует Путина РИА Новости.

Он добавил, что "это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет".

Ранее президент Франции Макрон не поздравил Путина с победой и пожелал россиянам лучшей участи. Французский гарант пожелал российскому народу демократической, экономической и социальной модернизации страны.

Также астролог рассказал о том, чего ждать от нового срока Путина. По его мнению, Западу придется договариваться с Путиным, иначе пострадает Украина и все близлежащие территории. Он может быть полностью неадекватен.
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Владимир Путин, президент РФ, власть, цель
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