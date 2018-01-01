Путин признался, что его конечная цель "неоригинальна"

Президент РФ рассказал, чем займется российская власть в ближайшей перспективе.

Путин назвал конечную цель власти. Reuters

назвал конечную цель российской власти.

"Это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей", — цитирует Путина РИА Новости.

Он добавил, что "это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет".

Ранее президент Франции Макрон не поздравил Путина с победой и пожелал россиянам лучшей участи. Французский гарант пожелал российскому народу демократической, экономической и социальной модернизации страны.

Также астролог рассказал о том, чего ждать от нового срока Путина. По его мнению, Западу придется договариваться с Путиным, иначе пострадает Украина и все близлежащие территории. Он может быть полностью неадекватен.