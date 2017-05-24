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"Путин проиграл". Российский политолог рассказал о провале плана Кремля по расколу ЕС

Вчера, 23:14

Попытки расколоть Евросоюз, поссорить Францию и Германию провалились, подчеркнул Орешкин.

Путин
Владимир Путин Reuters
Стратегия бывшего президента США Рональда Рейгана по отбрасыванию коммунизма перешла в стратегию отбрасывания президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в своей колонке на "Апострофе".

В этой связи он напомнил, что РФ исключили из "Большой восьмерки".

Орешкин также подчеркнул, что планы Путина по расколу Евросоюза провалились.

"Путин в очередной раз проиграл в Европе. Попытки расколоть Евросоюз, поссорить Францию и Германию, провести Марин Ле Пен не увенчались успехом. Запад — на стороне Украины, хотя и недоволен тем, как она себя ведет", — указал он.

"Нужно понимать, что в практическом плане у Путина ничего нет. У него нет экономических, демографических и технологических ресурсов", — добавил политолог.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему Путин с войной в Украину не полезет.

Теги:  
Орешкин, Путин, Запад, Россия, Украина, санкции, Евросоюз
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