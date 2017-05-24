"Путин проиграл". Российский политолог рассказал о провале плана Кремля по расколу ЕС

Попытки расколоть Евросоюз, поссорить Францию и Германию провалились, подчеркнул Орешкин.

Владимир Путин Reuters

Стратегия бывшего президента США Рональда Рейгана по отбрасыванию коммунизма перешла в стратегию отбрасывания президента РФ Владимира Путина

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в своей колонке на "Апострофе".

В этой связи он напомнил, что РФ исключили из "Большой восьмерки".

Орешкин также подчеркнул, что планы Путина по расколу Евросоюза провалились.

"Путин в очередной раз проиграл в Европе. Попытки расколоть Евросоюз, поссорить Францию и Германию, провести Марин Ле Пен не увенчались успехом. Запад — на стороне Украины, хотя и недоволен тем, как она себя ведет", — указал он.

"Нужно понимать, что в практическом плане у Путина ничего нет. У него нет экономических, демографических и технологических ресурсов", — добавил политолог.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему Путин с войной в Украину не полезет.