Путин прокомментировал "хаотичную обстановку в мире"

По его словам, Москва настроена на конструктивный диалог с зарубежными партнерами.

Мировая ситуация вызвала у Путина беспокойство. Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Положение дел в мире не может не вызывать беспокойство , причем обстановка становится все более хаотичной, однако Россия надеется, что здравый смысл возобладает, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств.

"Положение дел в мире не может не вызывать беспокойство. Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", — цитирует Путина ТАСС.

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По его словам, Москва настроена на конструктивный диалог с зарубежными партнерами и будет продвигать положительную повестку дня.

"Будем продвигать мировую положительную, устремленную в будущее повестку дня, работать в целях обеспечения устойчивого развития, благополучия и процветания человечества", – заявил российский президент.

Ранее США подняли в воздух самолет "судного дня" для ядерного конфликта. Причины, по которым E-4B Nightwatch подняли в воздух, не называются.

Напомним, 11 апреля Россия пообещала сбивать ракеты США по Сирии и атаковать в ответ. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

В свою очередь Трамп предупредил Москву о ракетных ударах по Сирии. "Россия обещает сбить все-все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, отличные, и новые, и "умные"!" – написал ранее президент США в своем Twitter.

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Позднее Трамп назвал причины плохих отношений с РФ.