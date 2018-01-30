Путин прокомментировал публикацию "кремлевского доклада" властями США: "собака лает, а караван идет"

РФ пока воздержится от ответных шагов на обнародование документа, "хотя была к ним готова", сказал президент.

Владимир Путин считает, что "кремлевского доклада" осложняет отношениям между Россией и США Reuters

Россия должна заниматься своими делами, руководствуясь известным правилом — "собака лает, а караван идет", рассказал глава государства на встрече со своими доверенными лицами, пишет РИА Новости.

"В чем смысл таких действий (Штатов — Ред.) — я не понимаю, но это безусловно недружественный акт, он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", — отметил политик.

По его словам, РФ пока воздержится от ответных шагов на публикацию документа, "хотя была к ним готова", стране "важнее заниматься своими проблемами, поддержкой экономики, сельского хозяйства, образования, обороноспособности".

"И тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом "собака лает, а караван идет", — добавил российский лидер.

Ранее министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в нем говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения Владимира Путина. В список вошли 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса.