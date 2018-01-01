Путин рассказал, кем его дед работал у Сталина и Ленина

Президент России сознался, что его родственники не были в числе репрессированных.
Российский лидер для фильма журналиста Андрея Кондрашова "Путин" рассказал, что его дед работал поваром у Владимира Ленина и Иосифа Сталина.
"Он поваром у него работал, сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках", — сказал Путин.
Глава РФ добавил, что его дед и другие родственники не попали под советские репрессии. Путин также рассказал, что дед по материнской линии воевал в Первую мировую войну на русско-австрийском фронте.
Напомним, в интервью американской журналистке Мегин Келли Путин рассказал, что не в состоянии контролировать всех своих подчиненных, поэтому иногда даже его пресс-секретарь Дмитрий Песков "несет пургу".