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Путин рассказал, кем его дед работал у Сталина и Ленина

Сегодня, 21:22

Президент России сознался, что его родственники не были в числе репрессированных.

Путин
Владимир Путин рассказал о работе деда во времена СССР Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поделился информацией о своих предках.

Российский лидер для фильма журналиста Андрея Кондрашова "Путин" рассказал, что его дед работал поваром у Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

"Он поваром у него работал, сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках", — сказал Путин.

Глава РФ добавил, что его дед и другие родственники не попали под советские репрессии. Путин также рассказал, что дед по материнской линии воевал в Первую мировую войну на русско-австрийском фронте.

Напомним, в интервью американской журналистке Мегин Келли Путин рассказал, что не в состоянии контролировать всех своих подчиненных, поэтому иногда даже его пресс-секретарь Дмитрий Песков "несет пургу".
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Владимир Путин, Сталин, Ленин, дед, работа, повар, репрессии, фильм
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