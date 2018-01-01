Путин рассказал, кем его дед работал у Сталина и Ленина

Президент России сознался, что его родственники не были в числе репрессированных.

Владимир Путин рассказал о работе деда во времена СССР Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин поделился информацией о своих предках.

Российский лидер для фильма журналиста Андрея Кондрашова "Путин" рассказал, что его дед работал поваром у Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

"Он поваром у него работал, сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках", — сказал Путин.

Глава РФ добавил, что его дед и другие родственники не попали под советские репрессии. Путин также рассказал, что дед по материнской линии воевал в Первую мировую войну на русско-австрийском фронте.

Напомним, в интервью американской журналистке Мегин Келли Путин рассказал, что не в состоянии контролировать всех своих подчиненных, поэтому иногда даже его пресс-секретарь Дмитрий Песков "несет пургу".