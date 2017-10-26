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Путин с оружием и удочкой. The Economist разместил на обложке "царя" России

Сегодня, 11:25

РФ снова находится под властью самодержца, отметило британское издание.

Путин
Владимир Путин Reuters
Еженедельный британский журнал The Economist разместил на обложке нового номера коллаж с президентом России Владимиром Путиным, представшим в образе царя.

Об этом говорится на странице издания в Twitter.

На изображении на плечах лидера страны размещены его фигуры в уменьшенном размере с оружием и удочкой.

"В то время, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия снова находится под властью царя", — говорится в сообщении.

Ранее западные СМИ писали, что в РФ система весьма нестабильна, поскольку слишком сильно выстроена под Владимира Путина, российская элита чувствует, что этот президентский срок будет последним для него.

Теги:  
Россия, Путин, The Economist, Октябрьская революция
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