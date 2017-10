Путин с оружием и удочкой. The Economist разместил на обложке "царя" России

Еженедельный британский журналразместил на обложке нового номера коллаж с президентом России, представшим в образе царя.

Об этом говорится на странице издания в Twitter.

На изображении на плечах лидера страны размещены его фигуры в уменьшенном размере с оружием и удочкой.

"В то время, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия снова находится под властью царя", — говорится в сообщении.

As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1