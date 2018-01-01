Путин с семьей отмывали деньги в Эстонии через филиал датского банка – СМИ

Мошенничество было выявлено в результате собственного расследования эстонского отделения финансовой структуры.

Эстонский филиал Danske Bank выявил факт отмывания денег президентом РФ и его семьей. Фото: Pjotr Mahhonin/CC BY-SA

Крупнейший банк Дании Danske Bank в своем филиале в Эстонии в 2013 году был вынужден закрыть счета нескольких компаний. Причиной стало выявление фактов об использовании финстуктуры для отмывания денег и реализации коррупционных схем.

В результате расследования было выявлено, что к махинациям причастен президент России Владимир Путин и члены его семьи, а также ФСБ. Об этом сообщается на сайте Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности.

Авторы расследования выяснили, руководство банка в Дании получило сведения о том, что в Эстонии их банковская схема борьбы с отмыванием денег не действует. Центральный офис банковской структуры заявил, что эстонский филиал, вероятно, совершил "уголовное преступление", сделав подозрительные транзакции, с которыми связаны "семья Путина и ФСБ".

Сообщается, что инициатором преступной схемы является компания Lantana Trade LLP, которая была зарегистрирована в Британии, как предприятие с неактивным статусом. Однако на самом деле через ее счета проходили внушительные суммы.

Эстонский банк выявил противозаконные транзакции только после того, как они уже были сделаны. Финансовая структура начала собственное расследование, которое показало, что владельцы подозрительной компании связаны с несколькими закрытыми в последние годы российскими банками.

Сотрудники филиала Danske Bank в Эстонии выяснили, что Lantana Trade LLP была связана с "Промсбербанком", который лишился лицензии в 2015 году, и российским банком RZB, членом правления которого был двоюродный брат российского президента Игорь Путин.

Напомним, ранее суд в Румынии по иску прокуратуры наложил арест на имущество и счета российской компании "Лукойл" в рамках расследования дела об отмывании денег и уклонении от налогов.