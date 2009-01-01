Путин считает, что НАТО постоянно провоцирует Россию, но хочет сотрудничать

Не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела РФ, посетовал президент.

Владимир Путин Reuters

Президент Россиипризвал США и другие страны-члены НАТО сотрудничать с РФ в сфере антитеррористической деятельности, но считает, что Альянс постоянно провоцирует его страну.

Об этом он рассказал на заседании коллегии Федеральной службы безопасности, пишет УНИАН.

В то же время российский лидер потребовал укреплять границы государства.

"В общих интересах — восстановление диалога со спецслужбами Соединенных Штатов Америки, других стран — членов НАТО", — отметил политик.

По его словам, на новый уровень нужно выводить, в частности, сотрудничество с зарубежными партнерами в антитеррористической сфере, "несмотря на все сложности, которые складываются по различным направлениям международной жизни".

"В первую очередь, конечно, мы должны усилить свою работу с нашими партнерами в таких организациях, как ООН, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), Шанхайская организация сотрудничества", — подчеркнул Путин.

При этом президент добавил, что для сдерживания РФ проводится расширение НАТО и предпринимаются попытки "дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России".

"На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для Альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО", — сказал глава страны.

"С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Оно, собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование… ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ входящих в Альянс ведущих государств", — заявил он.

"Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно провоцируют, и стремятся втянуть в конфронтацию. Не прекращаются и попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России", — считает президент.

Ранее Владимир Путин выразил мнение, что на Донбассе серьезно обострилась ситуация, а власти Украины якобы готовят диверсии и теракты на территории Российской Федерации.