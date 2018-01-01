Путин сказал, откуда узнал об отравлении Скрипалей

РФ подала запрос на проведение заседания исполнительного совета Организации по запрещению химоружия.

Владимир Путин утверждает, что узнал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей из СМИ Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что узнал об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании из средств массовой информации.

Такое вещество, как "Новичок" (нервно-паралитическое, им отравили людей — Ред.), могло быть произведено "примерно в 20 странах мира", рассказал он в столице Турции Анкаре, сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, Россия подала запрос на проведение заседания исполнительного совета Организации по запрещению химоружия по делу Скрипалей, мероприятие состоится 4 апреля в нидерландской Гааге.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.