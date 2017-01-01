Путин сравнил коммунизм с христианством, а Ленина в мавзолее — с мощами святых

Путин заявил, что Кодекс строителей коммунизма является сборником выдержек из Библии.

Владимир Путин Reuters

Президент России Владимир Путин считает, что коммунисты не изобретали свою идеологию, а лишь приспособили под нее православную веру, а мавзолей с телом Владимира Ленина сравнил с почитанием мощей святых.

"Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравиться, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали", — сказал Путин в интервью для фильма "Валаам", пишут Вести.

Путин также сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве.

"Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи", — сказал Путин.

"По сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело", — заявил российский лидер.

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