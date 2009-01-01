Трамп уже согласен, что Россия вмешивалась в избирательный процесс, то есть нанесла удар по одному из устоев американской системы, говорит Швец.

Владимир Путин Reuters

Президент РФ Владимир Путин превратился в прокаженного, прикосновение к которому может привести к политической смерти любого, по крайней мере в США.

Об этом бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту им. Андропова, а сейчас американский финаналитик Юрий Швец заявил в интервью изданию "Гордон".

Он подчеркнул, что теперь президенту США Дональду Трампу придется доказывать, что он не агент Кремля.

"Обратите внимание, Трамп уже согласен, что Россия вмешивалась в избирательный процесс, то есть нанесла удар по одному из устоев американской системы. А путинский орденоносец Рекс Тиллерсон, при утверждении его кандидатуры в Сенате на должность госсекретаря, называет Россию adversary (противником, — ред.). Напомню, в годы "холодной войны" КГБ считал США main adversary, то есть главным противником. А теперь РФ – противник для Тиллерсона. А помните, какие надежды возлагал на него Кремль?! Обама им, дебилам, не нравился", — говорит он.

"Еще более жестко высказались насчет путинской России новый директор ЦРУ и министр обороны. Короче говоря, ведущие представители новой администрации США, которые будут играть решающую роль в определении политики в отношении РФ, сформулировали новую доктрину: сдерживание России или мир через силу", — подчеркнул Швец.

"В Конгрессе, да и во всем американском истеблишменте, сложилось подавляющее двухпартийное большинство, которое эту доктрину рьяно поддерживает. И это большинство отчетливо понимает: с Путиным вести переговоры совершенно бессмысленно, поскольку это лживый, изворотливый тип, который думает только о том, чтобы удержаться у власти. И как теперь Трампу отменять санкции в отношении РФ, на что так отчаянно надеется Кремль?", — добавил он.

Напомним, ранее сокурсник президента РФ объяснил, почему "досье на Трампа" — это фейк.