Путин твердо решил уйти с поста президента — российский социолог

Элита РФ консолидирована в том, что в стране нельзя допускать свободных выборов, считает Белановский.

Владимир Путин Reuters

Российский социолог Сергей Белановский считает, что президент РФтвердо решил уйти с поста.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

По мнению аналитика, в России "вся элита консолидирована в том, что свободных выборов… допускать нельзя, контроль над ситуацией в стране будет утерян".

"Я думаю, что всем понятно, что Путин уходит. Может быть, он и боится, я допускаю, но усидеть после 2024 года, тем более повторить трюк с преемником, то есть на шесть лет посадить кого-то, 72 плюс шесть — это 78, а потом 78 плюс шесть — это будет уже 84, многовато", — отметил эксперт.

Белановский заявил, что российскому лидеру хотелось бы, чтобы уход прошел гладко, безопасно в личном плане. "Насколько это получится, я не знаю. Но если он решил уйти, возникает вопрос, что делать дальше", — добавил собеседник.

"Думаю, вся элита консолидирована в том, что свободных выборов… допускать нельзя, контроль над ситуацией в стране будет утерян. Следовательно, опять будет разыгран вариант "преемник", — подчеркнул социолог.

"И здесь ключевой тезис: каким бы человеком ни был этот преемник, каким бы подходящим ни казался для элиты, он не будет вторым Путиным. Раз так, то авторитет власти неминуемо упадет. А у общества накопилось очень много вопросов", — сказал он.

Ранее публицист, социолог, двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова — Игорь Эйдман — написал, что в РФ Владимир Путин построил "государство-мафию".