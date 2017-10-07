"Путин уходи", "Надоел". В России митингуют в поддержку Навального, опубликованы фото и видео

Почти во всех российских городах, где проводят акции идут задержания активистов.
В Москве люди собрались вокруг памятника Пушкину в Москве. Полицейские по мегафону призывают собравшихся освободить проход и не мешать остальным гражданам. Протестующие, собравшиеся у памятника Пушкину, раздают надувных уток, сообщает "Медиазона".
В Петербурге еще 6 октября сообщали о перекрытие одного из входов на Марсово поле, где была запланирована акции. Сегодня сообщают уже о двух задержанных сторонниках Навального.
Как сообщает "Фонтанка", на митингах и пикетах в поддержку Алексея Навального, собравших 7 октября людей в 80 городах страны, идут задержания активистов и координаторов штабов оппозиционера. Также задержаны юрист петербургского штаба Денис Михайлов и еще один сотрудник Михаил Сосин. Такжен сообщается о задержании координатора проекта "Открытая Россия" Андрея Пивоварова.
На дороге около места где мы проводим семинар меня блокировали две машины ДПС. Изъяли документы, причину не объясняют pic.twitter.com/NvBtgCIf3t— Andrey Pivovarov (@brewerov) 7 октября 2017 г.
Акции в поддержку Навального проходят сегодня во многих российских городах. И практически везде проходят задержания. Так, по сообщениям "Медиазоны" на акции в Ижевске задержаны восемь человек. В Пскове задержаны координатор "Открытой России" Юрий Каныгин и член организации Артем Милушкин.
"Причиной задержания назвали использование незаконных агитационных материалов. Сейчас члены движения находятся в ОВД", — сообщает "Открытая Россия".
Ранее движение публиковало фотографии баннеров, вывешенных в Тамбове и Иркутске, с надписями "Путин уходи" и "Надоел".
@olsnov @navalny @teamnavalny это полный БЕСПРЕДЕЛ, нас ведут в гор.отдел за ОДИНОЧНЫЕ пикеты, пожалуйста максимально распространите инфу! pic.twitter.com/WQm9b7Cl4y— Стефан (@stepa8769) 7 октября 2017 г.
Также ночью были задержаны координатор движения в Ростове-на-Дону Анастасия Шевченко и ее соратник Владимир Ивахненко.
В Саратове задержаны двое волонтеров, также известно о задержаниях участников акций в Южно-Сахалинске, Ижевске, Самаре, Якутске, Перми, Твери и Туле.
По данным "ОВД-Инфо" всех задержанных более 40 человек.
Читайте нашу сводку. По предварительным данным, на акциях и перед ними задержаны не менее 40 человек #7октября https://t.co/m7wVlOt1BS— ОВД-Инфо (@OvdInfo) 7 октября 2017 г.
Напомним, 7 октября 2017 года Путин празднует свой 65-летний юбилей.
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фото: zona.media