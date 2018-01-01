Путин устроил кадровые перестановки в МИД России

Ранее Вершинин был спецпредставителем главы МИД России по ближневосточному урегулированию.

Замглавы иностранных дел РФ назначен Сергей Вершинин. РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел новые назначения в Министерстве иностранных дел РФ.

Согласно указу главы России, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, заместителем министра иностранных дел РФ назначен Сергей Вершинин.

Ранее Вершинин был спецпредставителем главы МИД России по ближневосточному урегулированию. С февраля 2005 года он возглавлял Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД.

Согласно открытым данным, 64-летний дипломат работает в системе МИД с 1976 года. Занимал должности в центральном аппарате министерства и за рубежом, в том числе в посольствах России в Тунисе и Алжире. Вершинин говорит на арабском, английском и французском языках.

Ранее звучала информация о вероятной отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Позднее Кремль прокомментировал отставку Лаврова. Заодно Песков поздравил главу российского МИД с днем рождения.

А официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала это сообщение "гаденьким элементом провокации".

Напомним, стало известно общее число высылаемых российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Австралия объявила о высылке двух российских дипломатов. В частности, президент Украины Петр Порошенко сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.