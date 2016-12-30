Путин ввел санкции против Северной Кореи

После проведения Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний, Путин решил ввести санкций против КНДР.

Владимир Путин Reuters

Россия ввела ряд санкций против Северной Кореи, ограничив экспорт угля и металлов после проведения Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний.

Об этом говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, пишут РИА Новости.

В указе "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН №2270 от 2 марта 2016 г." перечислены ограничения, вводимые Москвой в отношении КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН.

Так, Россия ограничивает соглашения с гражданами и юрлицами из Северной Кореи по купле-продаже угля, железа, золота, серебра, топлива, материалов и технологий, которые могут использоваться для осуществления ядерной программы КНДР, фрахтование воздушных и морских судов.

Указ запрещает вывозить из России в Северную Корею предметы роскоши: часы класса "люкс", яхты, снегоходы дороже 2 тысяч долларов, изделия из хрусталя, столы для бильярда, инвентарь и оборудование для занятия физкультурой, гимнастикой, плавательные бассейны.

Напомним, в сентябре Совет Безопасности ООН призвал Северную Корею вернуться на путь ядерного разоружения и объявил о введении новых санкций против КНДР.

6 июля США ввели персональные санкции против лидера КНДР Ким Чен Ына, руководителей Министерства народной безопасности и исправительной службы Минюста Северной Кореи, в ведении которых находятся лагеря принудительного труда, а также глав ведомств, отвечающих за государственную пропаганду.