Путин "выкатил" условие для продолжения транзита российского газа через Украину

Президент РФ высказался по "газовому вопросу" сразу после окончания переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Владимир Путин EADaily

Проект по строительству газопровода "Северный поток-2" не является конкурентным для транзита российского газа через территорию Украины.

С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин сразу после окончания переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает агентство "Интерфакс". "Это (строительство "Северного потока-2" - ред.) не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы – мы можем их рассмотреть", – сказал он.

В то же время Курц отметил, что австрийские власти поддерживают проект "Северного потока-2" и считает его позитиивным для ФРГ и других стран Европы.

"Но, конечно, надо проработать еще множество деталей и влияние проекта на другие государства прояснить. Австрия очень положительно относится к этому проекту, он положительный для Германии и для многих других стран", – подчеркнул австрийский канцлер.

Напомним, ранее Путин объяснил, на каких условиях согласится на введение миротворцев на Донбасс.