Путин закрыл объект в Шиханах, на котором могли производить "Новичок"

Город Шиханы - закрытый город, на территории которого в советское время велась разработка и создание химического оружия.

История Шихан, как закрытого города, началась в 1961 году

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ №424 , которым упразднил закрытое административно-территориальное образование в городе Шиханы Саратовской области Российской Федерации - то самое, на котором могли производить нервно-паралитическое вещество "Новичок", убившее в Британии одного и тяжело отравившее еще троих человек.

Соответствующий документ обнародован на Официальном интернет-портале правовой информации и уже вступил в действие.

сайт президента России

сайт президента России

Город Шиханы (также известен, как Вольск-17 и Вольск-18) — закрытый город, на территории которого в 1961 году создали Государственный институт технологии органического синтеза с опытным заводом, разрабатывавшим советское химоружие. В 2008 году, после запрета химимеского оружия, завод был ликвидирован. При этом остались 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ с полигоном, бригада радиационной, химической и биологической защиты и полк засечки и разведки ядерных взрывов.

Ранее The Times писала о том, что разведка Великобритании считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было изготовлено в Саратовской области РФ в городе Шиханы.

Позднее стало известно, что в Шиханах филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии сносит свои корпуса. Об этом сообщил глава ЗАТО "Шиханы" Андрей Татаринов.

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