Путин заявил о намерениях сохранить транзит газа через Украину

Российский глава государства отметил, что количество поставок по "Северному потоку-2" пока неизвестно.

Путин заявил, что транзит газа через Украину останется в силе Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин высказался о готовности сохранить транзит газа через территорию Украины.

Как сообщает РБК, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым российский президент заявил, что процесс поставок по "Северному потоку-2" сейчас находится на стадии обсуждения.

"Сколько будет по нему поставляться — вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит — тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", - сказал он.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Как ранее сообщалось, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что беспокойство Украины о том, что со строительством "Северного потока-2" она не будет транспортировать газ в страны Европы, безосновательны.

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