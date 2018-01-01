Путин заявил об испытаниях сверхновой баллистической ракеты

МБР "Сармат" должна прийти на смену советской "Сатане".

Во время выступления перед Федеральным собранием Путин показал новую баллистическую ракету. Фото: кадр из видео

В России начали испытания новой ракеты с энергетической ядерной установкой.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Также в ходе его выступления были впервые показаны кадры испытаний ракетного комплекса "Сармат".

"Растущая военная мощь России - лучшая гарантия мира. Сдержать Россию не удалось. Все, что мной не сказано - это не блеф. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", - заявил Путин во время своего выступления.

По словам президента РФ, активная фаза испытания новой тяжелой МБР "Сармат" уже началась, ракета придет на смену советской ракете Р-36М2 "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана"), но возможности нового вооружения будут выше.

Читайте также Путин и сопли. Президент РФ предстал перед россиянами в больном виде

Путин также назвал спецификации - "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе, гиперзвуковых, ракета будет весить 200 тон, нести больше боеголовок, содержать системы преодоления ПРО, без ограничения по дальности. Новая ракета, уточнил Путин, обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.

Путин подчеркнул, что "Сармат" способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

"Сармат" - это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО, ему не помеха", - сказал президент РФ.