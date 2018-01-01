Путина не пригласят выступить в Конгрессе, если он приедет - сенатор

Выступление в Конгрессе - привилегия союзников, а не врагов, заявил сенатор Пол Райан.

В Конгрессе могут выступать союзники США, но не соперники Reuters

Российского президента Путина не будут приглашать выступить в Конгрессе США, если он примет приглашение президента Трампа и приедет в Вашингтон

"Мы, конечно, не будем приглашать его провести совместное заседание. Это то, что мы оставляем за союзниками", - заявил спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан на брифинге во вторник, 24 июля, передает Reuters.

Райан отметил, что противники США, каким является, Россия, выступать в Конгрессе никогда не будут. Также он уточнил, что важна не сама встреча, которую проводит Трамп, важны те месседжи, которые стороны на ней доносят друг до друга.

"Если это сообщение "Остановите вмешательство в нашу страну, прекратите нарушение нашего суверенитета", то я это поддерживаю. Вот сообщение, которое имеет значение", - сказал Райан журналистам, добавив: "Мы всегда можем быть более жесткими".

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Очередная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина запланирована на осень текущего года. Трамп дал распоряжение своему советнику по вопросам национальной безопасности организовать данное мероприятие.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты Штатов и РФ, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы России.

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