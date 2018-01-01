Путина отказались видеть в Париже из-за Украины - Reuters

Президент Франции не увидел значительных изменений в ситуации в Украине.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7, который должен пройти на юге Франции летом 2019 года.

Об этом сообщает Reuters.

По словам источника агентства в Елисейском дворце, Макрон принял решение не приглашать Путина на саммита "Семерки" поскольку не увидел значительных изменений в ситуации в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп выраазил желание вернуть Россию в формат G8. По информации СМИа, такое заявление Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

В июне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение к формату G8 невозможно, так как Россия не соответствует критериям членства в организации.

В связи с ситуацией в Украине и в Крыму в марте 2014 года "Большая семерка" на заседании в Гааге приняла решение, что саммит G8 в июне того же года состоится в формате G7 без участия России.

Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, "пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение", говорилось в совместном заявлении руководства стран-членов. Сейчас в состав G7 входят США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия.

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