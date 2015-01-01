Путин заявил о прекращении огня в Сирии

Путин заявил, что что договоренности по Сирии хрупкие, поэтому "требуют особого внимания".

Владимир Путин Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии , который начнет действовать с 00:00 часов 30 декабря и готовности начать мирные переговоры.Информация о достижении договоренностей пришла "только что", сказал Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, пишет ТАСС.

По его словам, несколько часов назад были подписаны три документа: первый — о прекращении огня — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Он также добавил, что договоренности по Сирии хрупкие, поэтому "требуют особого внимания". Путин заявил, что соглашение было достигнуто по итогам переговоров с участием России, Ирана и Турции. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что режим прекращения огня начнет действовать с 00:00 часов 30 декабря.

Напомним, командующий американскими сухопутными войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес обвинил Россию в использовании Сирии в качестве полигона для обкатки вооружений и испытания боеприпасов в боевых условиях.