"Путинская ложь разваливается". Пенс обвинил РФ в "отбеливании" преступлений Асада

Неправда не может устоять перед лицом правды, считает вице-президент США.

Россия отбеливает преступления Башара Асада, отметил Майк Пенс syl.ru

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Российская Федерация сознательно распространяет дезинформацию о событиях в Сирии

РФ отбеливает преступления сирийского лидера Башара Асада, рассказал чиновник на саммите лидеров стран Латинской Америки (проходил в Перу), сообщает "Голос Америки".

"Но путинская ложь разваливается перед лицом правды", — отметил он.

Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химоружием. После них посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.