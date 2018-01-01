Путинский байкер Хирург нокаутировал известного журналиста на торжестве в Кремле

Конфликт произошел из-за обиды четырехлетней давности.

Владимир Путин и Хирург лидер клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, отправил в нокаут главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.

Как сообщает НСН, байкер объяснил свой поступок тем, что четыре года назад Доренко якобы оскорбительно высказался о "Ночных волках". Тогда Хирург пообещал избить журналиста при встрече. Байкер и журналист повстречались на торжественном приеме в Кремле, где Хирург отправил Доренко в "короткий" нокаут.

"Публичными оскорблениями других, такие как Доренко оправдывают свою ничтожность", - заявил скандальный путинский байкер.

В конце июня Залдостанов открыл кованый памятник участникам ВОВ на площади Старого вокзала в российском городе Ульяновске. Однако в надписи на памятнике была допущена орфографическая ошибка, в связи с чем его решили поменять.

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