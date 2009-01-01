"Путину не пришлось бомбить Москву". Журналист рассказал, как у россиян отбили критическое мышление

Главное — это, конечно же, абсолютная "отбитость" респондентов, пишет Сотник.

У россиян отбили критическое мышление, считает Сотник Reuters

У россиян "мозги лежат в руинах", а также присутствует "пропагандистский токсикоз"

Об этом заявил российский журналист и блогер Саша Сотник в Facebook, комментируя опрос москвичей, проведенный после заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, что ждать скорого снятия санкций с России не стоит.

"Главное — это, конечно же, абсолютная "отбитость" респондентов. С чего-то они взяли, что "разруливать" эту "жопень" придется не им, а Путину. Они даже не представляют себе, что этот парень грабит их не для того, чтобы потом за что-то там отвечать. А еще они считают, что есть какие-то "предпосылки" для выхода из этого днища. Правда, ни один из опрошенных не привел ни единого аргумента", — рассказал он.

Он подчеркнул, что единственным приведенным аргументом стало выражение "в Россию можно только верить".

"В общем, апатия страшнейшая, пропагандистский токсикоз тяжелейший. Мозги лежат в руинах. Интеллект и способность к самостоятельному критическому мышлению полностью уничтожены. Путину даже не пришлось бомбить — ни Москву, ни Воронеж", — подытожил Сотник.

Напомним, в Украине стартовала кампания по борьбе с российской пропагандой.