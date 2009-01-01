"Пузыри" опасности. Как Россия спровоцировала НАТО в Польше и странах Балтии

Усиление военного присутствия Альянса на восточных рубежах является адекватной реакцией на агрессивную политику России, говорит Александр Хара.

Александр Хара Главред

Россия сама спровоцировала накопление контингента НАТО в Польше, Румынии и странах Балтии,, и создав очаги опасности у границ стран-членов Альянса.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

"Усиление военного присутствия в указанных странах является адекватной реакцией на агрессивную политику России по отношению как к Украине, так и этим странам. Их количество недостаточно для того, чтобы отразить возможную агрессию России. Вместе с тем, присутствие американских, канадских и британских военных является гарантией того, что в случае агрессии балтийские страны и Польша не будут брошены на произвол судьбы", — подчеркнул дипломат.

"Сейчас Россия своими ракетными системами фактически создала "пузыри" опасности вдоль границ НАТО, а также представляет угрозу из-за патрулирования ее стратегической авиацией воздушного пространства, сопредельного со странами-членами НАТО. Даже этого достаточно, чтобы поддерживать некомфортного окружения для всех стран-членов НАТО", — уверен эксперт-международник.

Комментируя вопрос, какой был смысл Украине подписывать Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, если страны-гаранты не спешат выполнять взятые на себя обязательства по сохранению ее территориальной целостности, Александр Хара заметил: "Отказ Украины от ядерного оружия был неизбежен. И так называемый Будапештский меморандум зафиксировал не только безъядерный статус, но и снял ряд проблемных вопросов, стоявших перед Украиной".

"Безусловно, он не стал гарантией нашего суверенитета и территориальной целостности, поскольку до сих пор не существует механизмов обеспечения безопасности неядерных государств от угрозы ядерных держав. За исключением разве что членства в НАТО, которое в то время не стояло на повестке дня украинской власти. Тогдашняя украинская власть успокоилась и не продвигалась в сторону единственно возможного формата обеспечения безопасности государства. В течение всего времени независимости Россия неоднократно нарушала положения Меморандума. Наиболее вопиющий случай был с попыткой захватить остров Коса Тузла, но украинские власти не задействовали механизм проведения консультаций", — подытожил Александр Хара.

Напомним, ранее дипломат рассказал, как с помощью большой и опасной игры Путин хочет восстановить геополитический статус России

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