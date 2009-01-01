"Пузыри" опасности. Как Россия спровоцировала НАТО в Польше и странах Балтии

Усиление военного присутствия Альянса на восточных рубежах является адекватной реакцией на агрессивную политику России, говорит Александр Хара.
Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".
"Усиление военного присутствия в указанных странах является адекватной реакцией на агрессивную политику России по отношению как к Украине, так и этим странам. Их количество недостаточно для того, чтобы отразить возможную агрессию России. Вместе с тем, присутствие американских, канадских и британских военных является гарантией того, что в случае агрессии балтийские страны и Польша не будут брошены на произвол судьбы", — подчеркнул дипломат.
"Сейчас Россия своими ракетными системами фактически создала "пузыри" опасности вдоль границ НАТО, а также представляет угрозу из-за патрулирования ее стратегической авиацией воздушного пространства, сопредельного со странами-членами НАТО. Даже этого достаточно, чтобы поддерживать некомфортного окружения для всех стран-членов НАТО", — уверен эксперт-международник.
Комментируя вопрос, какой был смысл Украине подписывать Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, если страны-гаранты не спешат выполнять взятые на себя обязательства по сохранению ее территориальной целостности, Александр Хара заметил: "Отказ Украины от ядерного оружия был неизбежен. И так называемый Будапештский меморандум зафиксировал не только безъядерный статус, но и снял ряд проблемных вопросов, стоявших перед Украиной".
"Безусловно, он не стал гарантией нашего суверенитета и территориальной целостности, поскольку до сих пор не существует механизмов обеспечения безопасности неядерных государств от угрозы ядерных держав. За исключением разве что членства в НАТО, которое в то время не стояло на повестке дня украинской власти. Тогдашняя украинская власть успокоилась и не продвигалась в сторону единственно возможного формата обеспечения безопасности государства. В течение всего времени независимости Россия неоднократно нарушала положения Меморандума. Наиболее вопиющий случай был с попыткой захватить остров Коса Тузла, но украинские власти не задействовали механизм проведения консультаций", — подытожил Александр Хара.
Напомним, ранее дипломат рассказал, как с помощью большой и опасной игры Путин хочет восстановить геополитический статус России
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