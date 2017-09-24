Пьяные российские офицеры посадили грузовое судно на мель у берегов Швеции, опубликованы фото

Судно до сих пор остается на мели, и пока неизвестно, когда и как его оттуда снимут.

В Швеции задержали двух пьяных российских морских офицеров, которые посадили на мель 80-метровое судно, перевозившее 44000 литров дизельного топлива.

Грузовое судно село на мель (около 90 см) в ночь на 24 сентября в пяти километрах к югу от шведского острова Оскарсхамн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

Корабль шел под флагом Фарерских островов. На борту был филиппинский экипаж, которым руководили двое российских офицеров.

Судно обнаружили шведские лоцманы, потом к нему прибыли береговая охрана и полиция. Полицейские сначала нашли 37-летнего капитана, который был на дежурстве. Они установили, что он был в нетрезвом состоянии.

Другой россиянин — 50-летний штурман, в это время находился в рубке, пытаясь сместить корабль с мели. Необходимая глубины для такого судна составляет минимум 5 метров.

Их обоих доставили в отделение полиции и взяли кровь на анализ. Оказалось, что уровень алкоголя у обоих превышал 1 промилле.

Однако, история на этом не закончилась. Полиции пришлось позже отвезти одного из офицеров на судно, чтобы он дал указания экипажу, ведь никто больше не имеет на это юрисдикции.

Береговая охрана осмотрела судно и не обнаружила повреждений, утечки дизеля в море не произошло. Однако судно до сих пор остается на мели, и пока неизвестно, когда и как его оттуда снимут.

Напомним, в августе в Бразилии в реке Шингу затонуло судно с 70 пассажирами на борту, 25 человек спасены, есть жертвы, десятки людей считаются пропавшими без вести.

фото: kustbevakningen.se