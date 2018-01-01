Считавшихся пропавшими при пожаре в Кемерово пять человек нашли живыми

Людей не было на месте чрезвычайного происшествия.

Пропавшими без вести до сих пор считаются 59 человек. Открытые источники "Зимняя вишня" пять человек, найдены живыми.

Как сообщили в региональном главке МВД, оказалось, что их не было на месте происшествия.

"Сотрудники уголовного розыска продолжают работу по розыску без вести пропавших граждан. К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми пять из 64 граждан, ранее заявленных как без вести ропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", — информирует ГУМВД.

Пропавший школьный класс и задохнувшиеся животные. СМИ сообщили о 55 погибших в Кемерово - все подробности трагедии

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

В настоящий момент точно известно о 53 погибших людях. Как уточняют СМИ, погибших может быть как минимум 55 человек. "Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших", — сказал он.

Неофициально речь идет о 120 уже поступивших в морг тел.