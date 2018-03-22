"Пытался заплатить за секс". Бывшая модель Playboy рассказала о встрече с Трампом

Модель познакомилась с будущим президентом США на вечеринке в особняке Playboy.

Модель Playboy рассказала о встрече с Трампом http://укроп.org

Подробностями о своей близости с президентом США Дональдом Трампом в 2006-2007 годах рассказала бывшая модель Playboy Карен Макдугал.

В то время Трамп уже был женат на нынешней первой леди США, сообщает CNN.

Актриса сказала, что познакомилась с Трампом на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года. В то время он был женат на Меланье чуть менее двух лет. По ее словам, она сразу понравилась Трампу, они проговорили в течение двух часов, после чего у них и был секс.

"Я так нервничала! Я была под впечатлением от его интеллекта и обаяния. Такой вежливый человек", — отмечала она.

По словам Макдугал, когда она оделась, чтобы уйти, Трамп удивил ее, предложив деньги.

"После того, как мы переспали, он попытался заплатить мне", — заявила Макдугал. Она также добавила, что подобное отношение к ней со стороны Трампа очень расстроило ее. "Я вернулась домой в ужасном состоянии и заплакала. Мне было очень грустно", — подчеркнула Макдугал.

Напомним, Макдугал заявила, что у нее был роман с Трампом в 2006 году, и продлился он девять месяцев. Причем отношения начались всего через три месяца после того, как Мелания родила магнату сына Бэррона.