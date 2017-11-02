Пытки и жестокое убийство. В Австралии британка лишила жизни парня-аутиста ради "эйфории"

Злоумышленница, в частности, трижды ударила Пейджича ножом в сердце.

Девушка с ножом, иллюстрация journalbelebey.ru

В австралийском городе Перт британка Джемма Лили в своем доме пытала, жестоко убила и похоронила 18-летнего парня-аутиста Аарона Пейджича, прикрыв могилу бетоном и плиткой.

Об этом пишет lenta.ru, ссылаясь на The Independent.

В то же время издание уточнило, суд уже признал девушку виновной в совершении преступлений, приговор ей огласят в феврале 2018 года.

"По словам Лили, она хотела убить кого-нибудь до того момента, как ей исполнится 25 лет, чтобы испытать настоящую эйфорию… поделилась своими планами с соседкой", — говорится в статье.

Мать злоумышленницы призналась, что ее дочь всегда увлекалась историями о серийных убийцах. В 16-летнем возрасте она написала книгу "SOS" о киллере, в которой содержалось много сцен пыток.

Следствие выяснило, что Пейджич пришел к девушке, чтобы помочь ей установить компьютерную программу. Пока он это делал, та подкралась сзади и стала душить его проводом, а затем трижды ударила ножом в сердце.

Лили заявила, что, совершив преступление, "ощутила то, чего никогда не испытывала прежде". Соседка британки отрицает свою причастность к убийству, утверждает, что только помогла прибраться в квартире после него. Мама погибшего назвала убийц "отвратительными животными", пожелав, чтобы они всю оставшуюся жизнь провели за решеткой.

Напомним, 1 ноября в Москве в кабинете одного из образовательных учреждений, расположенного по ул. Гвардейской, нашли зарезанными преподавателя и учащегося. СМИ писали, что студент убил мужчину, а потом покончил с собой.