Работа мечты. В Швеции открыли вакансию для профессиональных бездельников

Соискателю необходимо будет бездельничать в офисе с утра до вечера.

В Швеции открыли вакансию для бездельников nbrii.com

В Швеции одна из крупный туристических фирм объявила вакансию для бездельников, у которых не спрашивают об образовании и опыте опыты.

Соискателю необходимо будет бездельничать в офисе с утра до вечера. Разрешается лежать в шезлонге, слушать музыку, читать книги или просто дремать. Основные требования к кандидату выглядели так:

• Вас раздражает слово "производительность"

• Вы любите сидеть или лежать

• Вас ничто не отвлекает от отдыха

Единственный недостаток вакансии — она временная. Контракт с счастливчиком заключат только на две недели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции мужчина угодил за решетку за онлайн-изнасилование.