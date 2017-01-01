Работа мечты. В Швеции открыли вакансию для профессиональных бездельников

Соискателю необходимо будет бездельничать в офисе с утра до вечера.
Соискателю необходимо будет бездельничать в офисе с утра до вечера. Разрешается лежать в шезлонге, слушать музыку, читать книги или просто дремать. Основные требования к кандидату выглядели так:
• Вас раздражает слово "производительность"
• Вы любите сидеть или лежать
• Вас ничто не отвлекает от отдыха
Единственный недостаток вакансии — она временная. Контракт с счастливчиком заключат только на две недели.
Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции мужчина угодил за решетку за онлайн-изнасилование.