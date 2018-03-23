"Рабская психология". Известная актриса резко высказалась о россиянах

По мнению актрисы, самый известный диктатор XX века разбудил в людях самые страшные стороны личностей.

Алика Смехова 24СМИ и певица Алика Смехова, дочь легендарного киноартиста и "Театра на Таганке" назвала россиян людьми с "рабской психологией".

Соответствующее заявление она сделала в интервью изданию "Московский комсомолец". "Знаете, я недавно подумала − а ведь только в 1861 году отменили крепостное право. Это же совсем недавно! Поэтому, к сожалению, рабская психология еще жива, подтверждение этому — кровавый переворот, я даже не хочу это революцией называть. Люди, которые писали доносы, — они оттуда", - сказала актриса.

Смехова также отметила, что диктатор СССР Иосиф Сталин разбудил в людях самые страшные стороны личностей. "Ну вот они и писали (доносы -"Главред"), рабы. Просто Сталин, словно бес, разбудил в людях самое страшное, темное. В темных людях, а в светлых — нет. Были же герои, которые сидели по 15, по 20 лет и никого не выдавали, сохранили человеческое лицо", - добавила актриса.

"Я работала недавно в Украине и не увидела ничего того, что у нас говорят. Никто меня ни ватником, ни москалем не называл, везде люди нормальные. Мне кажется, это все политика", - подытожила она.

Напомним, ранее известнейшая советская и российская актриса Лия Ахеджакова прямо высказалась об аннексированном полуострове.