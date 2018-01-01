Ради болельщиков ЧМ-2018 в России собрались создать секс-полицию из "настоящих патриотов"

Соответствующее обращение Милонов планирует направить главе МВД РФ.

Бороться с проституцией во время ЧМ-2018 в РФ будут "настоящие патриоты". Newsru.co.il

На время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России предложили создать полицию нравов – экспериментальный отряд при МВД России, который будет пресекать нарушения морали и нравственности.

С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. "Успешное и организованное проведение мундиаля будет иметь важное и даже ключевое значение для репутации нашей страны по всему миру. Безусловно, в эти дни к работе привлекут дополнительные силы полиции и иные специальные силовые службы. Однако для эффективной борьбы с аморальными явлениями необходимо привлечь идеологических бойцов – настоящих патриотов, строго исповедующих закон, культуру и традицию", – цитирует Милонова RТ.

Он считает, что такие группы должны быть направлены на борьбу с профессиональными попрошайками, карманниками и другими асоциальными личностями, в том числе теми, кто вовлечен в занятия проституцией.

Соответствующее обращение Милонов планирует направить министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву 9 апреля.

Напомним, в январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что государство ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионат мира в РФ.

Как сообщалось, Польша решила бойкотировать ЧМ-2018 в России. Анджей Дуда не будет представлять страну на соревнованиях. Таким образом там намерены поддержать бойкот со стороны Великобритании и Исландии. Кроме того, официальные представители властей Дании скорее всего откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу-2018 в России.