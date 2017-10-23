Ранение ведущей "Эха Москвы": СМИ назвали имя нападавшего, опубликованы фото и видео

Злоумышленнику 48 лет, против него начато уголовное производство.

Правоохранители и задержанный злоумышленник facebook.com/vit.ruvinski

в помещение радиостанции "Эхо Москвы" ворвался и ранил ведущую Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц.

Об этом говорится в аккаунте "Эха" в Twitter.

По данным "Интерфакса", который опирается на источник, злоумышленник в последнее время жил в Израиле, однако его гражданство пока не установлено.

В Следственном комитете РФ агентству сообщили, что нападавшему 48 лет, в отношении него начато производство по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ст. 105 (покушение на убийство) Уголовного кодекса.

"… нападение, предварительно, не связано с… профессиональной деятельностью (ведущей — Ред.)", — отметил собеседник. В полиции считают, что поводом для произошедшего могла послужить личная неприязнь.

Ранее сообщалось, что в России мужчина ворвался в помещение радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр, его задержала охрана и передала полиции, пострадавшая попала в больницу.

Фото: facebook.com/vit.ruvinski, видео: Life