"Расчитывают на развал Украины". Тягнибок назвал земли, которые готова захватить Польша

По словам политика, Польша сегодня открыла второй фронт против Украины.

Лидер всеукраинской организации "Свобода" Олег Тягнибок предупредил, что Польша новым законом об "Институте национальной памяти", получившим неофициально название "антибандеровского", фактически открыто позарилась на территории современной Украины

Такое мнение политик высказал в эфире телеканала NewsOne, подчеркнув, что формулировки в этом закое пропитаны "дальновидными мотивациями".

"Закон касается не только исторической справедливости. В Польше находятся 2 миллиона украинцев, это будущее, и этот закон направлен на ассимиляцию украинцев, которые там работают, в польскую среду. Во-вторых, обратите внимание, в нем поляки, называя современную территорию современной Галичины и Волыни, очертили ее как Восточная Малопольша. Фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к стране", - отметил политик.

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По его словам, после вступления закона в силу ни один украинец не сможет даже подумать о том, что он представляет Украину.

"Я уже не говорю о том, если он украинский националист, уважает Степана Бандеру или Романа Шухевича. Потому что за такое он не только может быть просто выкинут из Польши и потерять работу, будучи заробитчанином, он может еще и получить там до трех лет лишения свободы. Но и это еще не все. Сегодня в Польше очень популярны майки с надписью "Донецк: российский. Львов: польский". Эта история про то, что в Польше говорят о территории "Восточных Кресов", - украинских территорий, беларусских и литовских, которые раньше принадлежали Польше. Вы наверняка знаете, что польское предприятие, которое заказало в Китае корабли, решило их назвать "Львов", "Тернополь" и "Вильно". И это еще раз расчет на слабость украинской власти и распад Украины", - подчеркнул Тягнибок.

Тягнибок также выразил мнение, что по сути Польша сегодня открыла второй фронт против Украины.

""Поляки сегодня открыли второй фронт против Украины. Потому что они должны понимать, что с красно-черным флагом и с лозунгами Бандеры сегодня украинцы на восточном фронте защищают не только страну ценой своей жизни, а защищают Европу и, в первую очередь, Польшу. Поляки поняли, что Украину можно "доить", когда президент Украины встал на колени перед польским памятником и не почтил украинский", - отметил лидер "Свободы".

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