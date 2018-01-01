"Расчитывают на развал Украины". Тягнибок назвал земли, которые готова захватить Польша

По словам политика, Польша сегодня открыла второй фронт против Украины.
Такое мнение политик высказал в эфире телеканала NewsOne, подчеркнув, что формулировки в этом закое пропитаны "дальновидными мотивациями".
"Закон касается не только исторической справедливости. В Польше находятся 2 миллиона украинцев, это будущее, и этот закон направлен на ассимиляцию украинцев, которые там работают, в польскую среду. Во-вторых, обратите внимание, в нем поляки, называя современную территорию современной Галичины и Волыни, очертили ее как Восточная Малопольша. Фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к стране", - отметил политик.
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По его словам, после вступления закона в силу ни один украинец не сможет даже подумать о том, что он представляет Украину.
"Я уже не говорю о том, если он украинский националист, уважает Степана Бандеру или Романа Шухевича. Потому что за такое он не только может быть просто выкинут из Польши и потерять работу, будучи заробитчанином, он может еще и получить там до трех лет лишения свободы. Но и это еще не все. Сегодня в Польше очень популярны майки с надписью "Донецк: российский. Львов: польский". Эта история про то, что в Польше говорят о территории "Восточных Кресов", - украинских территорий, беларусских и литовских, которые раньше принадлежали Польше. Вы наверняка знаете, что польское предприятие, которое заказало в Китае корабли, решило их назвать "Львов", "Тернополь" и "Вильно". И это еще раз расчет на слабость украинской власти и распад Украины", - подчеркнул Тягнибок.
Тягнибок также выразил мнение, что по сути Польша сегодня открыла второй фронт против Украины.
""Поляки сегодня открыли второй фронт против Украины. Потому что они должны понимать, что с красно-черным флагом и с лозунгами Бандеры сегодня украинцы на восточном фронте защищают не только страну ценой своей жизни, а защищают Европу и, в первую очередь, Польшу. Поляки поняли, что Украину можно "доить", когда президент Украины встал на колени перед польским памятником и не почтил украинский", - отметил лидер "Свободы".
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