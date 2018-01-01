"Рашагейт": Трамп отреагировал на обвинения против российских разведчиков

Президент США задался вопросом, где был DNS-сервер, и почему ФБР не завладело его данными.

Дональд Трамп Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал новые обвинения по "Рашагейту", которые накануне были предъявлены 12 российским разведчикам

Об этом он написал в своем Twitter.



"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?" - написал Трамп.

Он также задался вопросом, где был DNS-сервер, и почему ФБР не завладело его данными.

13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.

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