Расходы на оборону НАТО может стоить Меркель поста канцлера — западные СМИ

Требование Трампа об увеличении финансирование обороны НАТО может открыть новый фронт в предвыборной кампании в Германии.

Ангела Меркель. Reuters

Решение немецкого канцлера Ангелы Меркель достигнуть норматива НАТО по расходам на оборону может привести к поражению ХДС на выборах в Бундестаг в сентябре. Тем временем оппонирующие ей в этом вопросе Социал-демократы могут получить еще один козырь в предвыборной кампании.

Об этом пишет Янош Делькер в своей статье для Politico, сообщает ZN.UA.

По словам автора, требование Дональдом Трампом увеличить финансирование своей обороны странами НАТО может открыть новый фронт в предвыборной кампании ведущих партий Германии. Правоцентристская ХДС уже давно обсуждала поднятие расходов на оборону с нынешних 1,2% от ВВП за год.

Германия является ведущей экономикой Евросоюза и имеет наибольшее политическое влияние в регионе. Увеличение ее затрат на оборону до 2% сделает ее также наибольшей военной силой в Европе. ХДС и раньше прилагала усилия по увеличению военных расходов, однако существенная часть таких решений была заблокирована младшим партнером в коалиции и правительстве ­— СПД.

Американские требования к странам НАТО, в том числе к Германии, увеличить расходы на оборону до оговоренных 2% только обострило конфликт между ведущими партиями по этому вопросу. Во время Мюнхенской конференции безопасности Меркель подтвердила намерения увеличить военные расходы Германией. Через несколько часов на той же сцене представитель социалистов Зигмар Габриель сказала, что не знает, откуда Германия может взять денег на такое увеличение.

Результаты социологического опроса, опубликованном 19 февраля гласят о том, что СДП впервые обогнала ХДС, показав результат в 33% против 32% партии Меркель. Равные рейтинги партий и близкие к центру программы главных кандидатов делают важным любой спорный вопрос. В то же время, согласно опросу в декабре 2016 года, около 60% немцев считают, что расходы на оборону не должны подниматься.

Ранее экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призывал лидеров стран Евросоюза не только говорить о безопасности, но и финансировать ее.