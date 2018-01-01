"Расистка". В РФ ответили Фарион на заявление об "умственно отсталых" россиянах

Российский политик заявил, что экс-нардеп могла бы служить у Адольфа Гитлера.
"Тронувшаяся умом раситска и экс-депутат Рады И.Фарион назвала русских в Украине "умственно отсталыми". У Гитлера она бы целое управление получила. Да и в нынешнем Киеве она в чести: кочует с канала на канал. Это и есть нацистский ренессанс на Украине", - заявил Пушков в Twitter.
Напомним, в эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE" Ирина Фарион назвала русскоязычных украинцев самой большой проблемой Украины. "Это отступники, предатели, ренегаты… Это не украинцы, они гибриды", — заявила она.
В рамках этой же программы Фарион назвала Надежду Савченко "троянской кобылой" и заявила о необходимости отправить ее в Россию в товарном вагоне поезда.
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