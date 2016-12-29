Санкции против ФСБ и ГРУ. Обама покарал Россию за хакерские атаки

Под санкции попали 6 человек и 5 ведомств.

Обама подписал указ о введении новых санкций против России

Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых обвинили Москву.

Под санкции попали 6 человек и 5 ведомств, включая ФСБ и ГРУ, говорится в обновленном санкционном списке, опубликованном на сайте Минфина США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленных чиновников сообщил, что администрация Обамы намерена ввести санкции против России за "вмешательство в выборы" уже в четверг, 29 декабря.

По словам источников телеканала, новые санкции предполагают расширение уже действующих ограничений и введение мер на дипломатическом уровне, которые администрация сочтет пропорциональным ответом "на российскую операцию по хакерским атакам".

Кроме того, собеседники телеканала уточнили, что власти США планируют ввести некоторые "секретные" меры.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала, что Россия даст "ответ" в случае введения новых санкций.

Как отметила Захарова, "это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России".

По словам пресс-секретаря МИД, администрация действующего президента США Барака Обамы намерена под конец своего срока успеть "сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила".

Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама объявит о введении новых санкций против России в ответ на хакерские атаки со стороны РФ во время президентских выборов в США.

Ранее западные СМИ со ссылкой на данные Центрального разведуправления писали, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США для того, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу.

Позже Обама заявил, что Штаты предпримут ответные меры против России в связи с кибератаками во время президентской кампании.